В Турции потерпел крушение одномоторный самолет

Одномоторный самолет потерпел крушение в правинции Бурса в Турции, сообщает 1 декабря телеканал CNN Turk.

«Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в районе Османгази», — приводит телеканал слова губернатора Бурсы Якупа Джанболата

Отмечается, что самолет потерпел крушение возле ТЭЦ в центральном районе Османгази Бурсы в районе 16:00 (совпадает с мск). На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Причины аварии уточняются.

Ранее 1 декабря в Армении, в Котайкской области, разбился самолет B55, на месте крушения обнаружены два тела. На место происшествия выехали пожарно-спасательные отряды и медики. Пожар был потушен в 14:41 (13:41 мск). Известно, что погибшие в результате происшествия летчики были гражданами РФ, а сам разбившийся самолет выполнял рейс Ереван - Астрахань.