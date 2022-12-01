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СберМаркет выяснил стоимость приготовления новогодней «Селедки под шубой»

СберМаркет: новогодняя «Селедка под шубой» обойдется в 387 рублей
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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Стоимость приготовления новогодней «Селедки под шубой» обойдется в 387 рублей. Об этом в четверг, 1 декабря, свидетельствуют подсчеты онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

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Стоимость каких ингредиентов увеличилась больше всего

Так, для классического рецепта салата понадобится 400 г сельди, одна головка репчатого лука, 600-700 г картофеля, 800 г свеклы, 300 г моркови, четыре куриных яйца и 250 г майонеза. Такой же объем салата, но уже приготовленного в кулинарии гипермаркетов, будет стоить около 1150 рублей, отметили аналитики.

При этом, если взять продукты со скидками, можно сэкономить 90 рублей — тогда приготовление классической «Селедки под шубой» обойдется в 296 рублей.

Кроме такого рецепта существуют неклассические варианты приготовления салата. Для приготовления «Селедки под королевской шубой» помимо стандартных ингредиентов понадобится 200 г филе слабосоленой семги и 40 г красной икры. Таким образом, стоимость приготовления такого салата растет до 1319 рублей.

Кроме привычных ингредиентов, в блюдо можно добавить плавленный сыр, сливочное масло и кисло-сладкие яблоки.

По данным СберМаркета, россияне начинают чаще покупать селедку уже с октября, а пик заказов приходится на декабрь. При этом консервы из сельди оказались более популярными, чем свежая рыба — в среднем их покупают в 3,5 раза чаще, а на один заказ приходится 1,3 упаковки. Слабосоленую или соленую семгу также активнее всего берут в декабре.

В специальном разделе «Дешевле, чем в магазине» СберМаркета пользователи сервиса могут заказать самые популярные продукты по более низким ценам, отмечает сервис. В поиске на главной странице официального сайта или приложения можно искать товары в 150 федеральных и региональных ретейлерах, представленных на платформе, сравнивать цены и находить продукты по самым низким ценам.

В мае диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала любой салат можно сделать менее вредным, если колбасу заменить на куриное филе, майонез — на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

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