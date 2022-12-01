Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 50 солдат

С подконтрольной киевскому режиму территории в Россию возвращены 50 солдат, которым грозила смертельная опасность в плену. Об этом 1 декабря заявили в Минобороны РФ.

«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в скором времени самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят солдат в Москву для лечения и реабилитации, где им также будет оказана психологическая помощь.

26 ноября в Минобороны России рассказали об успешном обмене девятью военнопленными с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что вернувшимся россиянам также угрожала смертельная опасность в плену.

До этого, 24 ноября, Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда их сразу же отвезли в больницы для осмотра, лечения и дальнейшей реабилитации.

Ранее обмен военнопленными между Москвой и Киевом состоялся 23 ноября. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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