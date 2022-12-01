В Ульяновской области избавятся от шести свалок

В Ульяновской области уничтожат шесть несанкционированных свалок. Об этом стало известно на совещании в региональном министерстве природных ресурсов и экологии при участии сотрудников корпорации «Дом.73» и представителей подрядных организаций, которые разрабатывают проекты ликвидации свалок.

Избавиться хотят от незаконных объектов у Сельдинского шоссе, поселка Мостотряд, Петрова и Соловьева оврагов, а также от свалок в Барыше и Сенгилее.

Каким образом будут их ликвидировать, рекультивировать на месте или вывозить отходы для размещения на действующих полигонах, пока не определили. Подрядчики должны уточнить результаты изысканий, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на ведомство.

После того как будут получены положительные заключения экспертиз, направят заявку на участие в нацпроекте «Экология».