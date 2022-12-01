В Голландии создали электромобиль на солнечных батареях

Голландский стартап Lightyear приступил к производству первого в мире электромобиля, который вырабатывает энергию непосредственно от солнечного света. Об этом 1 декабря сообщило издание Autonews Europe.

По словам гендиректора и соучредителя стартапа Лекса Хуфслоота, машина с изогнутыми солнечными панелями, которые расположены на капоте и крыше машины, может ездить без подзарядки в Амстердаме два месяца летом или семь месяцев в Португалии. Энергия, полученная от Солнца, увеличивает запас хода электромобиля на 70 км каждый день. Lightyear 0 стоит $259 тыс. (примерно 15 млн 777 тыс. рублей) и модель собрала около 150 предварительных заказов.

Lightyear планирует произвести около тысячи электромобилей на заводе Valmet в Финляндии, начиная с одной машины в неделю. Примерно ко второй половине 2023 года производство должно увеличиться до пяти машин в неделю.

В стартапе рассказали о том, что разрабатывают Lightyear 2, вторую модель. Машина должна появится в Европе в 2025 году. К ней уже проявили большой интерес лизинговые и каршеринговые компаний.

18 ноября российская компания «Моторинвест» обнародовала характеристики и цену нового кроссовера i-JOY. Цена составит 3 490 000 рублей, но с учетом госсубсидии на модель машина обойдется в 2 565 000 рублей. Электромобиль i-JOY снабжен одним электромотором мощностью 163 л.с. Максимальная скорость электрокара составит 155 км/час. Емкости тяговой батареи 53 кВт/ч хватит на то, чтобы проехать на одном заряде 407 км пути. Гарантийный период составляет три года, или 100 тыс. км пробега.