Ремонт двух улиц стартует во Владивостоке в январе

Во Владивостоке в январе 2023 года стартует реконструкция улиц Волжской и Шуйской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Дорога, проходящая по Волжской и Шуйской, сегодня является дублером улицы Русской. Здесь проводился текущий ремонт дорожного полотна, однако требовалась именно реконструкция, что и будет сделано в будущем году», — рассказали в мэрии.

Контракт на работы получило АО «СПЕЦСУ». Подрядчику предстоит демонтировать старый мост, возвести новый, восстановить 1 км дороги, обустроить тротуары и освещение, пишет ИА PrimaMedia.

Средства на ремонт выделяются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить работы и сдать объект планируется в августе 2023 года.