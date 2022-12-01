Режим ЧС ввели из-за загрязнения ерика в Астрахани

В Астрахани ввели режим ЧС из-за загрязнения ерика Казачий. Коммунальные службы устраняют течь канализационной трубы. Решение было принято на экстренном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел глава города Олег Полумордвинов.

И.о. гендиректора МУП «Астрводоканал» Игорь Алейников рассказал, что из-за плохого состояния канализационной трубы в ерик каждый день попадают десятки кубометров нечистот. При этом труба является частным имуществом, и ремонтировать ее может только владелец. При этом он неоднократно игнорировал требования о приведении сетей в порядок.

Глава «Астрводоканала» предложил не дожидаться ликвидации аварии владельцем и приступить к локальному устранению последствий аварии. Для этого необходимо введение на территории, где расположена труба, режима ЧС. Комиссия решение поддержала, отмечает «Астрахань 24».

Ранее, 26 ноября, в поселке Артемовском Иркутской области авария на теплосетях оставила без отопления 13 жилых двух- и трехквартирных домов. При этом температура воздуха опустилась до –40 градусов.