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WSJ узнала о предложении ЕК принять потолок цен на нефть из РФ в $60

WSJ: ЕК предложила 27 странам ЕС принять потолок цен на нефть из РФ в $60
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Еврокомиссия (ЕК) внесла предложение для 27 стран Евросоюза (ЕС) по принятию потолка цен на российскую нефть на уровне 60$. Представители некоторых государств уже начали обсуждать эту инициативу, сообщает 1 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

По их информации, для утверждения финальной цены все государства — члены ЕС должны сначала принять предложение. После этого они смогут продолжить переговоры.

Источники допускают, что уже к вечеру четверга финальная сумма может измениться, но пока большинство участников остановилось на отметке в 60$.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники также указывало, что сумма в 60$ за баррель может стать окончательной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила, что идея западных стран о введении потолка цен на российские энергоносители создает крайне опасный прецедент, это не потолок, а дно.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры стран Евросоюза о введении предложенного «большой семеркой» ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Представители государств разошлись во мнениях. По данным агентства, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из России в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы. Варшава, например, предложила максимальную цену в $30 за баррель.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам ЕС по установленным ими ценам.

Главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России в сентябре. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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