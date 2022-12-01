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Моравецкий продлил режимы террористической и кибернетической угроз в Польше

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Фото: Global Look Press/Damian Burzykowski
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Глава кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий продлил режимы кибернетической и террористической угроз на территории страны, а также обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры за пределами республики. Об этом правительственный центр безопасности сообщил в четверг, 1 декабря.

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«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжения, продлевающие до 28 февраля 2023 года действие трех режимов угроз», — цитирует заявление RT.

Речь идет о ранее введенных властями Польши втором уровне угрозы Bravo, третьем уровне предупреждения Charlie — CRP и предупреждении Bravo для польской энергетической инфраструктуры, размещенной за пределами границ страны.

29 ноября телеканал «Звезда» сообщил, что в Польше вступил в силу закон «О защите Отечества». Варшава планирует увеличить свою армию до 300 тыс. военнослужащих, закупить 1,5 тыс. современных танков и БМП и 1,2 тыс. пушек и мобильных гаубиц.

Ранее, 30 августа, Моравецкий заявил, что оборонный бюджет Польши в 2023 году увеличится почти в два раза.

Он отметил, что на будущий год планируется около 98 млрд злотых (порядка $20,8 млрд. — Ред.) только в самом бюджете. И вместе с этим бюджетом на регулярную армию пойдет от 30 млрд до 40 млрд злотых (от $6,4 млрд до $8,5 млрд. — Ред.) на закупку вооружения за границей.

По словам премьера, Совет министров принял амбициозный бюджет на сложные времена.

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