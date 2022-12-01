Солнце в Петербурге в ноябре светило менее девяти часов. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Солнце светило в этом ноябре очень мало, всего 8,4 часа в течение шести дней. Можно было и отметить это, но тут опять «всплывает» 2016 год с одним днем и 1,6 часа солнечного сияния в течение всего ноября», — написал он.

Синоптик также рассказал, что в ноябре в Санкт-Петербурге выпало 48 мм осадков, что составляет 86% от нормы. Так, осадки наблюдались 24 дня из 30. Кроме того, температура воздуха в ноябре стала самой низкой за последние шесть лет в городе.

«Среднедекадная температура -4,9 градуса вошла в тридцатку самых холодных декад ноября в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Колесов.

28 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морозы и обильные осадки ожидаются в некоторых регионах РФ в начале недели.

Также Вильфанд предупредил о морозах до -20 градусов в Московской области и до -14 — в Москве. Такая погода обусловлена продлением антициклона и поступлением холодного воздуха с востока.