Илья Авербух поставит новую ледовую цирковую версию спектакля «Волшебник страны Оз в «Лужниках»

Илья Авербух представляет первое ледовое цирковое шоу «Волшебник страны Оз» с 29 декабря по 7 января во Дворце спорта «Лужники» - это новое прочтение знаменитой истории.

Впервые к сказке Баума Авербух обратился три года назад: ледовая история Дороти в исполнении великолепной Евгении Медведевой (тогда дебютантки ледовых шоу) покорила как публику, так и строгих критиков. В этом году режиссер задумал создать новую версию спектакля. По словам Ильи Авербуха, это будет первое для него ледовое цирковое шоу: нововведения касаются прежде всего зрелищной стороны проекта - будет добавлено много необычных трюков, воздушной акробатики, спецэффектов, иллюзии, фокусов и всего того, что создает волшебство, так ожидаемого в Новый год.

«Три года назад мне хотелось триумфально вывести на лед Евгению Медведеву и показать, насколько наша блистательная чемпионка может быть органична в больших спектаклях, - говорит режиссер. - Но все эти годы меня не оставляла мысль о том, что в «Волшебнике» мы «не докрутили» именно волшебную сторону, и мне захотелось вернуться к этой истории, добавить фокусов, иллюзии и всего того, что ассоциируется у нас с волшебством. В процессе постановки цирковых элементов стало так много, что цирк стал по сути равноправным жанром, наравне с ледовым шоу. Мне и раньше всегда было интересно делать проекты, миксуя несочетаемое, но еще никогда не приходилось соединять лед и цирк в таком масштабе. И я рад, что получается очень яркое и зрелищное шоу.»

Как и ранее в роли Дороти на сцену выйдет любимейшая россиянами двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр Евгения Медведева, а компанию ей составят олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие известнейшие фигуристы. Сценографию и костюмы для спектакля создали известнейшие театральные художники, обладатели Золотой маски Вадим Воля и Ольга Тумакова.

Ледовое шоу «Волшебник страны Оз» пройдет во Дворце спорта «Лужники» с 29 декабря по 7 января.