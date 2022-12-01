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В Швейцарии российские активы заморозили на сумму в почти $8 млрд

Минэкономики Швейцарии: сумма замороженных российских активов составляет почти $8 млрд
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В минэкономики Швейцарии сообщили, что в конце февраля 2022 года в стране были заморожены российские активы на сумму $7,94 млрд.

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«По состоянию на 25 ноября 2022 года активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 млрд франков ($7,94 млрд)», — говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.

К этой сумме также добавляется 15 объектов недвижимости физических или юрлиц, на которые распространяются санкции, пишет «Газета.Ru».

Министерство уточняет, что владельцы активов не могут распоряжаться ими. При этом объем замороженных активов может увеличиваться или уменьшаться, если в санкционный список попадают новые лица или покидают его.

Ранее в этот же день газета The Wall Street Journal написала, что в Евросоюзе признали невозможность конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета. Речь идет о $300 млрд резервов российского регулятора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин называл кражей заморозку российских валютных резервов Западом, а глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что заморозкой средств западные страны начали экономическую войну против России.

В середине ноября газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму в €68 млрд. Согласно внутреннему документу Еврокомиссии, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

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