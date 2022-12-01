На Гавайях произошло одновременное извержение двух вулканов

На Гавайях впервые за 38 лет одновременно извергаются вулканы Мауна-Лоа и Килауэа. Об этом 30 ноября, сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что двойные извержения не наблюдались на Гавайях с 1984 года.

При этом вулкан Мауна-Лоа является крупнейшим в мире действующим вулканом, который извергся впервые за несколько десятилетий. Вулкан Килауэа, который меньше и активнее Мауна-Лоа, извергался с 1983 года, а в 2018 году его потоки лавы разрушили сотни домов на острове.

«Это редкий случай, когда два извержения происходят одновременно. Для жителей Гавайев это очень священное событие, за которым мы наблюдаем», — сказала представитель Национального парка Гавайских вулканов Джессика Ферракейн.

Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям (EMA) сообщило, что непосредственной угрозы для населенных пунктов в результате извержений вулканов сейчас нет. Однако, по данным департамента здравоохранения штата, пепел и диоксид серы от извержения могут негативно повлиять на качество воздуха на острове. Кроме того, поток лавы может сместиться, за чем специалисты будут внимательно следить.

28 ноября вулкан Котопахи проснулся в Эквадоре. В Сети распространяются кадры, на которых видно, как над кратером стоит густой дым.

Еще в мае прошлого года ученые из школы морских и атмосферных наук им. Розенстила при Университете Майами предупреждали, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа происходит накопление магмы, что может вызвать землетрясение или катастрофическое извержение.