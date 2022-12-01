Эксперт оценил опасность загрузки фото в нейросеть Lensa

Существуют определенные опасности при загрузке фотографий в нейросеть Lensa, создающую портреты. Аналитик цифровых угроз Александр Вураско оценил в четверг, 1 декабря, риск, на который идут пользователи.

Он предупредил, что загруженные в соцсети фотографии могут быть использованы в сценариях с кражей цифровой личности. Эксперт уточнил, что в большей степени это актуально для медийных персон.

«Могут быть использованы технологии дипфейк или создание фейковых дублирующих аккаунтов для того, чтобы от имени какого-то человека, например, друзьям разослать сообщение с просьбой перевести деньги», — сказал аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Вураско, нейросеть Lensa — это один из тех сервисов, за которые люди платят своими данными. При этом он не увидел особых рисков в использовании приложения, так как его разработчик известен и давно существует на рынке.

Ранее, 20 мая, нейросеть Artflow.ai изобразила районы Нижнего Новгорода в виде лиц девушек. Как рассказал автор проекта, искусственный интеллект способен создавать портрет по текстовому описанию, поэтому он спросил у знакомых, с каким словом у них ассоциируется каждый район Нижнего Новгорода, после чего нейросеть нарисовала портреты.