Боррель обсудит с главами МИД ОБСЕ вопрос передачи активов РФ Украине

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 декабря заявил, что на ближайшем заседании глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Польше обсудит законные возможности направить замороженные средства России на восстановление Украины.

«Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Я встречусь сегодня с моими коллегами — министрами иностранных дел, причем не только с министрами государств ЕС. Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине», — приводятся его слова на сайте пресс-службы главы евродипломатии.

Боррель отметил, что пока российские средства заблокированы, но не конфискованы. Поэтому сейчас необходимо изучить юридические процедуры, которые помогут конфисковать деньги.

По его словам, в настоящий момент удалось арестовать почти €20 млрд, которые принадлежали российским олигархам и лицам, поддерживающим РФ. Более того, еще порядка €300 млрд финансовых ресурсов Центробанка России находятся под контролем.

«Как я уже много раз говорил, Россия должна оплатить восстановление Украины. Восстановление Украины потребует немыслимых ресурсов из-за того, что страна разрушается систематически», — резюмировал Боррель.

В четверг, 1 декабря, в польском городе Лодзь проходит 29-е заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она добавила, что, когда санкции в отношении России будут отменены, указанные средства будут использованы в качестве компенсации для Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва примет адекватные меры в ответ, если дело дойдет до конфискации российских активов или собственности российских граждан в ЕС.

28 ноября Совет ЕС внес в перечень преступлений обход или нарушение санкций, введенных им ранее. Еще в мае еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации замороженных российских активов.

До этого, 25 ноября, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о том, что ведомство прорабатывает возможности обмена замороженных в России иностранных активов на российские за рубежом.