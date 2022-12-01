Сроки ремонта дома культуры на площади Кирова в Самаре перенесли

Власти Самарской области объяснили причину переноса сроков ремонта дома культуры на площади имени Кирова в Самаре. С чем связано отставание от графика, рассказали в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

Во время выполнения работ выяснилось, что научно-проектную документацию необходимо корректировать. Из-за этого сроки завершения ремонта сдвинулись. Теперь его планируют доделать в 2023 году. Департаменту градостроительства поручено оперативно устранить все замечания.

В ведомстве сообщили, что стоимость ремонта ДК оценивается в 446 млн рублей. Большая часть средств, 80%, выделена из областного бюджета. Деньги из региональной казны уже поступили, но освоены они всего на 37%.

НИА «Самара» напоминает, что реконструкция ДК началась после инцидента 1 сентября 2019 года, когда в помещении погиб 10-летний мальчик. Школьник повис на облицовочной гранитной плите фасада, она обрушилась на голову ребенку.

Директора дома культуры обвинили в халатности. Следствие установило, что он знал о необходимости проведения ремонта здания, но необходимых мер не принял. Обвиняемый, напротив, утверждал, что просил денег на обновление ДК, но так их и не получил. В результате районный суд его оправдал, а областной суд несколько раз менял приговор.