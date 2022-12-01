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Минобороны: ВС России поразили HIMARS ВСУ с боекомплектом и экипажем в ДНР

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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем, рассказал 1 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как рассказал представитель МО, ударами ВС РФ на территории ДНР и Запорожской области были поражены три склада с артиллерийскими и ракетными боеприпасами для украинской армии, а в районе села Ореховатка была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем.

Конашенков добавил, что российские войска осуществили атаки по 85 артиллерийским подразделениям, а также личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по трем пунктам размещения иностранных наемников у Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР)

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал о том, что ВС РФ существенно продвинулись на артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог.

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о том, что в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово, а также на некоторых других участках фронта замечены большие потери среди польских наемников, сражающихся на стороне ВСУ.

23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении ДНР наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, Вооруженные силы Украины несут там колоссальные потери.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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