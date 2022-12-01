5 декабря пройдет юбилейный вечер к 85-летию культурного центра ЗИЛ

5 декабря культурный центр ЗИЛ приглашает на свой день рождения. Культурный центр отмечает 85 лет с момента официального открытия, и это прекрасный повод, чтобы собрать старых друзей и приобрести новых.

Программу праздника подсказало само пространство — ЗИЛ через искусство расскажет о своей миссии и истории, соединив музыку, танец, звук, видеоарт, театр, инсталляции и перформансы. Говорит генеральный директор культурного центра «ЗИЛ» Мария Рогачева: «Наш праздничный вечер называется «ЗИЛпораЗИЛ». В юбилейный вечер мы предложим нашим гостям окунуться в историю культурного центра через художественные высказывания наших творческих коллективов: пространство ЗИЛа оживет и расскажет свою историю через танец, музыку, пение, театральные перформансы, мультимедийные инсталляции, везде будут своя атмосфера и свое шоу».

Путешествие в историю начнется с главного входа, где гостей встретит художественная проекция от Ивана Никича-Криличевского, источником вдохновения для которой стала архитектура ЗИЛа. В зимнем саду зрители познакомятся с создателями дворца — братьями-конструктивистами Весниными и увидят еще один арт-объект, воссоздающий лейтмотив архитектуры культурного центра «о застывших во льду цветах». Тем временем в колонном зале зрителей ждет необычный перформанс танцоров ансамбля Бруно Белоусова, словно сошедших с кадров архивной кинохроники. На следующей точке исторического маршрута гостей встретят хор русской песни «Симонова слобода» и ансамбль «Ожерелье» с оригинальным выступлением, сопровождаемым мультимедийной проекцией архивных фотографий на костюмы выступающих.

В холле лектория будет воссоздана атмосфера советского кабинета. Здесь юные актеры, учащиеся Драматического театра им. С.Л. Штейна, разыграют сценку «Завод», рассказывающую о рабочих буднях двух инженеров завода ЗИЛ. Дополнят постановку архивные фотографии, чертежи и схемы. В самом лектории состоится показ немого научно-фантастического фильма «Космический рейс» (1935). Сценарий к этому фильму был написан при участии Константина Циолковского. Кинопоказ состоится в сопровождении музыкантов Лаборатории Глеба Андрианова. Тем временем в библиотеке представят аудиоперформанс-воспоминание жителей Даниловского района о работе культурного центра в разное время. Перформанс сопровождается театрализованными постановками в исполнении учащихся Драматического театра им. С.Л. Штейна. В зале «Конструктор» танцоры студии современного балета покажут необычную постановку, рассказывающую о мире человеческих эмоций через архивные фотографии гостей и сотрудников культурного центра. Дальше зрители попадут в холл театральной части, где смогут погрузиться в волшебную новогоднюю атмосферу кинофильма «Чародеи», съемки которого 40 лет назад проходили именно там — их ждет театральная постановка «Репетиция» с участием творческих коллективов культурного центра ЗИЛ.

После путешествия по залам и пространствам ЗИЛа начнется торжественный вечер в большом зале, который откроется балетной постановкой «Посвящение конструктивизму» на музыку С.В. Рахманинова. За роялем будет знаменитый российский пианист, народный артист России Юрий Розум. А после антракта концерт продолжится выступлением звезд российской рок-сцены — Сергея Галанина и Евгения Маргулиса.