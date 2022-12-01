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Медведев указал на желание Запада истребить историческую память о России

Медведев заявил, что после вхождения Крыма в состав РФ Запад нацелился на борьбу с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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После вхождения Крыма в состав РФ Запад нацелился на борьбу с Россией и пытается обнулить все результаты ее развития. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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«[Запад нацелен на то, чтобы] бороться с нами, пытаться обнулить все наши результаты развития за последние годы, постараться сделать так, чтобы даже от нашей исторической памяти почти ничего не осталось, вот как будто бы и страны такой не было, и люди вместе не жили», — сказал он на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии.

По словам Медведева, Запад понял, что Россия не собирается жертвовать своей независимостью, отказываться от суверенитета и присягать ему на верность.

29 ноября в пресс-службе аппарата Совбеза заявили об усиливающемся вмешательстве Запада в дела России. Эксперты Совбеза отметили стремление ряда иностранных государств дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, в том числе путем активизации противоправной деятельности националистических и иных праворадикальных структур.

Ранее, 26 октября, обозреватель Кристофер Колдуэлл в своей колонке для журнала The New Yorker отметил, что Запад мог не допустить спецоперацию России на Украине, если бы признал Крым частью России.

1 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности региона к любому натиску. По его словам, запугать местных жителей и остановить развитие Крыма не удастся никому. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Еще в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не намерены признавать присоединение Крыма к России и принимать подобные решения касательно Донбасса.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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