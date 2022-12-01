Юрист дала советы по защите от кибермошенников

Существует несколько основных правил, которые помогут защититься от кибермошенников, рассказала «Известиям» 1 декабря юрист Ирина Минина.

По ее словам, не стоит выбирать неизвестные сайты для покупок.

«Даже если внешне сайт похож на интернет-магазин, имеет красивый интерфейс и много информации, не стоит доверять ему. Вы рискуете не только суммой, которую заплатите за выбранные товары, но и остальными средствами на своей карте, ведь при онлайн-оплате вы вводите все ее данные, включая CVC-код и пароль из СМС», — напомнила она.

Как отметила эксперт, иногда домен сайта уже выглядит подозрительно. Например, в привычном адресе интернет-магазина могут оказаться лишние буквы и цифры.

«Никогда не открывайте ссылки, полученные от неизвестных пользователей в соцсетях, мессенджерах или СМС-сообщениях, тем более если в тексте письма есть подозрительная информация из области «поздравляем, вы выиграли миллион», — подчеркнула Минина.

Как добавила юрист, нельзя никому сообщать свою персональную информацию: данные карты, включая CVC-код; логин и пароли от мобильного банка; пароли от маркетплейсов, соцсетей и интернет-магазинов, где сохранена информация о карточках; полные паспортные данные, фото документов и др.

Кроме того, не стоит записывать свои персональные данные там, где они могут быть утеряны, в том числе в соцсетях, заметках в телефоне, считает эксперт.

«Также перед списанием средств вам могут поступать СМС и звонки из банка. Даже если звонит реальный сотрудник банка, но вы не собирались совершать покупку, ни в коем случае не называйте ему код и не подтверждайте транзакцию. Сотрудники банка нередко оказываются очередными умелыми мошенниками», — добавила она.

Минина посоветовала установить на компьютер и смартфон программу-антивирус.

«Мы настолько привыкли вводить свои данные в интернете, что иногда даже не замечаем, где и зачем это происходит. Будьте осторожны и всегда перепроверяйте информацию. Не совершайте поспешных покупок и других решений. Так вы сможете обезопасить себя и свои персональные данные», — заключила юрист.

Ранее в этот день глава департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадим Уваров, выступая на форуме Antifrod Russia, заявил, что средняя сумма хищения, совершенного кибермошенниками, за последние три года выросла на 30%, сообщило ТАСС. По данным Центробанка, за девять месяцев этого года она составила 14,5 тыс. рублей. Кроме того, по информации регулятора, с января по сентябрь текущего года мошенники украли почти 10 млрд рублей — было зафиксировано около 700 тыс. случаев хищений.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что, согласно данным Центробанка, кибермошенники стали обманывать россиян реже, но на большие суммы. Так, количество случаев хищения денег в III квартале 2022 года по сравнению с таким же периодом прошлого года снизилось на 10,3%, до 229,8 тыс. Однако общий размер ущерба возрос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.

20 октября стало известно, что в России мошенники пытаются украсть пароли через бот в Telegram. Пользователям мессенджера предлагают пройти «ложную» верификацию.