Корреспондент «Известий» показал последствия удара ВСУ по Донецку

В Донецке после очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали жилой дом и здание гостиницы. Как рассказал 1 декабря корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, около полудня по городу выпустили несколько ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

В одном из жилых домов, в котором ударной волной выбило стекла, сразу началась работа по восстановлению.

«Дом пострадал достаточно серьезно. Жители после обстрела — особенно этого дома, он пострадал сильнее, тут практически нет целых окон — сразу приступили к восстановлению. Люди уже вышли с вениками, в квартирах слышно, как молотки стучат, заколачивают повреждения», — рассказал журналист.

Еще один прилет ракет пришелся рядом со зданием гостиницы «Рамада». К счастью, остекление строения и сам основной корпус не пострадали. Очевидцы сообщили, что им удалось вовремя выбежать на улицу.

Ранее в четверг мэр города Алексей Кулемзин сообщил в соцсетях, что боевики ВСУ нанесли удар из «Градов» по центру Донецка. По его данным, украинскими военными было выпущено 10 ракет. Как передал военкор «Известий» Александр Сафиулин, в центре столицы ДНР был слышен мощный взрыв.

Сообщалось о раненых среди мирных жителей.

Тогда же стало известно, что в Иловайске Донецкой Народной Республики в результате ночного обстрела со стороны украинских боевиков пострадала электроподстанция. В результате атаки более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за повреждения тяговой подстанции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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