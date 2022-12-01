Один человек погиб и двое пострадали от отравления газом в Тамбове

В Тамбове семья отравилась угарным газом. 48-летняя женщина погибла, ее 41-летняя сестра и 16-летний сын госпитализированы.

Как сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на СУ СКР по региону, утром 1 декабря в дежурную часть позвонила женщина и рассказала о смерти своей сестры, которая жила с ней в одной квартире в доме на улице К. Маркса.

Правоохранители, прибыв на место, обнаружили тело погибшей и хозяйку квартиры, а также ее сына-подростка, практически без сознания. Пострадавших отвезли в больницу. По предварительным данным, у них отравление угарным газом.

В квартире было проведено индивидуальное газовое отопление. На месте работают следователи, криминалисты, прокуроры, представители МЧС и газовой службы. Они должны установить, насколько соблюдались правила безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что четыре человека, в том числе трое детей, отравились газом в Нижнем Новгороде. Пострадали 34-летняя женщина, двое мальчиков 5 и 12 лет и трехлетняя девочка. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.