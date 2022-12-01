Открыть новую школу на Патрокле во Владивостоке планируют в конце 2023 года

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке продолжается строительство новой школы на 1275 мест. Приостанавливать работы в зимний период не планируется, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ежедневно на объекте задействовано не менее 150 рабочих. Сейчас они достраивают стены первого этажа, уже приступили к армированию плиты перекрытия и продолжают прокладывать инженерные сети, пишет РИА «Восток-Медиа».

Отмечается, что работы ведутся по современным технологиями с использованием новейших материалов, в том числе особых присадок для бетона.

«Это значит, что стройка продолжится и в зимний период, что позволит подрядной организации сократить отставание в графике и завершить строительство школы в назначенный срок — к концу 2023 года», — объяснили в мэрии.

Как отмечает ИА PrimaMedia, ход работ ежедневно контролируют сотрудники городской дирекции по строительству объектов. По словам ее руководителя Александра Жукова, на сегодняшний день замечаний к подрядчику нет. Темпы строительства нарастают, в ближайшее время ожидается поставка материалов, в связи с чем будет увеличено количество рабочих.

Строительство школы на Патрокле ведется в рамках нацпроекта «Образование». Помимо учебных классов в ней разместят два спортзала, бассейн, библиотеку и кинотеатр.