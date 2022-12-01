В Москве прошел музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!»

26 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» несколько тысяч человек в течение четырех часов танцевали под любимые песни шансона по-русски: около 50 артистов исполнили свои хиты.

«Ээхх, Разгуляй!» — это яркое, разноплановое музыкальное полотно: песни о любви к Родине, романтические и танцевальные, шутливые и серьезные, новые и уже легендарные, лиричные и хиты с кавказским колоритом.

Открывал вечер SHAMAN. Также состоялись выступления Стаса Михайлова, Сосо Павлиашвили и Арсена Шахунца. Тысячи слушателей «Радио Шансон» танцевали под шлягеры группы «Воровайки», песни Михаила Шуфутинского и Игоря Саруханова.

Не обошлось в этот вечер и без новых прочтений легендарных песен: Александр Устюгов спел «Утреннюю гимнастику» Владимира Высоцкого, а Слава — «Фраера» Михаила Круга. Кавказский колорит нашему празднику привнесли Ислам Итляшев, Султан Лагучев и дуэт «Пара» (Зульфия Чотчаева и Ислам Мальсуйгенов).

Романтичности концерту добавил Евгений Кемеровский, подаривший «Ээхх, Разгуляю!» две своих песни, а Олег Газманов спел не только зажигательный хит «Белый снег», но и всеми любимую «Единственная моя».

Всенародная танцплощадка «Ээхх, Разгуляй!» в течение четырех часов веселилась, пела и наслаждалась каждой прозвучавшей нотой.