Более 2000 человек приняли участие в первом Всероссийском форуме стартап-студий

В Москве завершился первый Всероссийский форум стартап-студий федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

За два дня, 28–29 ноября, в рамках деловой программы на площадках в Москве и в стартап-студии «ТехноСпарк» (Троицк) состоялось 12 мероприятий. Центральными событиями стали пленарная сессия «Университетское технологическое предпринимательство на карте инновационного развития страны до 2030 года» и открытое заседание инвестиционного комитета стартап-студий. Также в эти дни впервые прошла презентация 50 лучших стартапов от победителей конкурса «Студенческий стартап».

Всего на площадке форума работали почти 500 человек, включая представителей 170 российских вузов. Кроме того, более 1500 человек из разных городов России посмотрели онлайн-трансляцию, которая велась на сайте форума, а также в официальном сообществе платформы в социальной сети VK. Больше всего зрителей подключились из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Тюмени, Комсомольска-на-Амуре.

Также в ходе пленарной сессии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обозначил первые результаты работы проекта. Напомним, за 2021 год удалось запустить в вузах 151 акселерационную программу, открыть сеть из 60 «Предпринимательских точек кипения», на базе которых уже состоялось более 2 тыс. мероприятий, охвативших более 58 тыс. человек. Осенью были отобраны 20 вузов, в которых до конца года будут созданы университетские стартап-студии. Проведено более 300 тренингов предпринимательских компетенций, в которых поучаствовали более 25 тыс. человек. 1000 студентов выиграли гранты в размере 1 млн рублей на конкурсе «Студенческий стартап».

Подводя итоги первого года работы, директор проектного офиса платформы университетского технологического предпринимательства Даниил Ковальчук отметил: «В этом году мы работали по двум ключевым направлениям. Первое — вовлечение студентов и сотрудников вузов в технологическое предпринимательство. Второе — это массовая генерация стартапов на базе университетов. В следующем году добавится очень важное третье направление — запуск инструментов привлечения «умных» денег в студенческие стартапы. Должны появиться люди, которые помогут перейти стартапам на следующий уровень, при этом помогут не только деньгами, но и знаниями об устройстве индустрий и строительстве бизнеса. Это будут профессиональные инвесторы поздних стадий, которых мы привлечем в ранние, а также инструмент возмещения части инвестиций бизнес-ангелам, который уже реализует фонд «Сколково». Наша задача состоит в том, чтобы вуз стал местом, где рождаются технологические компании. За время форума мы получили большой отклик со стороны университетского сообщества, предпринимательской среды и представителей власти. Уверен, что с таким интересом к работе платформы мы успешно достигнем тех амбициозных целей, которые поставили перед собой до 2030 года».

Он также подчеркнул, что одни из важнейших целей платформы — сформировать профессиональное сообщество и выпустить из университетов в экономику не менее 30 тыс. подготовленных технологических предпринимателей к 2030 году.