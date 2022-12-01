Жителей Нижегородской области предупредили о сильном гололеде

МЧС предупредило жителей Нижегородской области о сильном гололеде. Неблагоприятные условия будут складываться до 4 декабря.

Согласно прогнозам, сильные гололедно-изморозевые отложения будут наблюдаться в восточной части региона. Об этом пишет ИА «НьюсНН». Погодные условия могут привести к чрезвычайным ситуациям. Не исключено повреждение линий электропередач и связи, также могут рухнуть ветхие конструкции и деревья.

В связи с гололедом вероятны ограничения работы аэропорта. Также МЧС прогнозирует увеличение количества ДТП.

Ранее сообщалось, что с 1 по 5 декабря в Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение в связи с морозами. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более.