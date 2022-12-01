Экстренное предупреждение о морозах распространили в Тверской области

Аномальные морозы пообещали жителям Тверской области. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение. Очень холодно в области будет в ближайшие несколько дней.

По данным ведомства, которые приводят «Тверские ведомости», со 2 по 6 декабря среднесуточные температуры воздуха на территории Верхневолжья будут на 7 и более градусов ниже нормы.

3 и 4 декабря метеорологическая обстановка будет неблагоприятной и вызовет резкое ухудшение самочувствия у метеозависимых.

1 декабря жителей Оренбуржья также предупредили о грядущем сильном похолодании. Температура в ночные часы будет опускаться до –30 градусов.