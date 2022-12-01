Продюсер рассказал о падении спроса на звезд на новогодних корпоративах в РФ

В этом году стоимость выступлений российских звезд на новогодних корпоративах сильно упала, поскольку бюджеты компаний, которые приглашают артистов, а также спрос на певцов сократились. Самыми востребованными оказались Николай Басков, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Об этом продюсер Дмитрий Ашуров рассказал в четверг, 1 декабря.

Также, по его словам, популярностью пользуются Полина Гагарина, Дима Билан и Сергей Лазарев.

Ашуров отметил, что по сравнению с предыдущим годом много чего изменилось и в ценах, и в энтузиазме артистов. Если раньше они могли более жестко диктовать свои условия, то теперь отношения стали более лояльными.

«При этом стартовые прайсы остались прежними, кто-то их даже увеличил. Так поступили артисты, у которых есть свой основной постоянный контингент: они понимают, что, хоть общее число заказов сократилось, постоянные поклонники закажут их хоть за 5 млн, хоть за 7 млн», — сказал Ашуров в беседе с Lenta.Ru.

Продюсер указал, что в настоящее время наблюдается очень большая конкуренция, которая увеличивается с каждым годом, ведь артистов становится всё больше.

«Цены вместе с тем упали, бюджеты на приглашение артистов сократились, заказчики заставляют их двигаться в цене. Спрос тоже стал меньше», — заключил Ашуров.

16 ноября сервис Superjob провел исследование, в ходе которого тысяча кадровиков из различных российских регионов назвала причины отказа от новогодних корпоративов в своих организациях.

11% от числа опрошенных заявили, что компания отказалась от устройства праздника из-за финансовых трудностей. Еще 10% заявили, что посиделки с коллегами противоречат корпоративной этике организации, передает НСН.

Ранее, 11 ноября, «Известия» писали, что 57% работодателей отказались от новогодних вечеринок в текущем году. При этом 43% работодателей всё же планируют провести новогодний праздник для сотрудников.