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Лавров: ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре, которая помогает убивать русских

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Россия в ходе военной спецоперации по защите Донбасса наносит удары по инфраструктуре, которая помогает Украине убивать русских. Об этом 1 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», — сказал он на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

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По словам Лаврова, инфраструктура Украины, которую сейчас атакует РФ, обеспечивает боевой потенциал и функционирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов.

Лавров указал, что Минобороны РФ и военные эксперты из России и США, а также других стран НАТО с самого начала обращали внимание на то, что спецоперация России не направлена на убийства людей Украины.

«Наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры», — отметил министр иностранных дел.

30 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон не хочет поставлять Киеву оружие большей дальности из-за того, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Тогда же министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны НАТО помочь Украине отстроить поврежденную энергетическую инфраструктуру и защитить ее средствами противовоздушной обороны (ПВО).

29 ноября газета The New York Times сообщила, что в США сформируют рабочую группу, которая будет направлена на Украину для восстановления энергетической инфраструктуры страны. В состав группы войдут специалисты стран G7 и их ближайшие союзники, которые уже в декабре встретятся в Париже.

Тогда же глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал о том, что в результате массированных ракетных ударов на Украине были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли очередной массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Через три дня, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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