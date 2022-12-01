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В Бухаресте сгорел грузовик Coca-Cola из новогодней рекламы

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Фото: соцсети
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В Бухаресте, столице Румынии, сгорел грузовик компании Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании. Об этом 30 ноября сообщил румынский новостной телеканал Digi 24.

По его данным, инцидент произошел на улице Шосеауа Джурджулуй. Уточняется, что грузовик загорелся во время движения, пламя охватило прицеп, однако водитель смог отцепить его. Сам он не пострадал. Прицеп же сгорел полностью.

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ.

11 августа сообщалось, что компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) в своем полугодовом отчете оценила масштаб потерь после сокращения деятельности в России в €190 млн. В нем указано, что компания планирует максимально сократить свое присутствие на территории России, передав бизнес небольшим предприятиям, которые будут способны моментально стать независимыми в финансовом и производственном планах.

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