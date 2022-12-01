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Ковальчук назвал ученых тылом спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 1 декабря выступил на II Конгрессе молодых ученых.

Он отметил, что работа ученых в условиях спецоперации должна отвечать вызовам, которые стоят перед страной. По его словам, этот период ничем не отличается от времени после Гражданской или Великой Отечественной войны.

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«Мы с вами — тыл специальной военной операции, это факт. И наука в это время должна выстраиваться в ответ на вызовы реальные», — сказал Ковальчук, указав, что консолидация на правильно выбранных приоритетах — залог процветания государства.

Ковальчук напомнил, что Россия занимает 70% мирового ядерного рынка, а отечественная наука обладает самой мощной среди всех стран исследовательской структурой.

II Конгресс молодых ученых открылся в «Сириусе» в Сочи и продлится до 3 декабря. Участие в мероприятии примут более 3 тыс. гостей из России и 40 других стран.

Ранее Ковальчук рассказал о способности России защитить себя от биооружия США.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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