Лавров заявил о продолжении работы спецканала РФ и США по обмену заключенными

Канал с США по обмену заключенными работает, Россия надеется на результат. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен «звонил давным-давно» по поводу тех американских граждан, которые осуждены и сидят в российской тюрьме.

«Хотя ему прекрасно известно, что для рассмотрения этой конкретной темы президенты еще в июне 2021 года в Женеве договорились создать совсем другой канал, канал между специальными службами», — сказал Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Он подчеркнул, что этот канал работает, и выразил надежду на то, что это даст свои результаты. При этом министр добавил, что по общеполитическим вопросам контактов с Блинкеном не было.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена в публичном поле обсуждать вопрос обмена заключенными с США, так как эта тема очень чувствительная.

11 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва серьезно относится ко всем идеям, выдвинутым в рамках двустороннего диалога, и американской стороне хорошо известны серьезные предложения РФ по поводу обмена заключенными.

До этого, 9 ноября, Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

В октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США не исключен до конца этого года.

Еще в начале августа Лавров сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.