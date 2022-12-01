Пожарного осудили за гибель ребенка при взрыве бочки в Башкортостане

Начальника караула пожарно-спасательной части осудили в Башкортостане за гибель шестилетнего ребенка при взрыве бочки с взрывоопасным веществом. Емкость вынесли из горящего здания, но не перенесли в безопасное место.

Трагедия произошла в августе 2021 года в селе Акъяр. Пожарные ликвидировали горение гаража, а все предметы из него вынесли на улицу. Среди сохраненного имущества находился баллон с карбидом, который не увезли в безопасное место. Спустя три часа после пожара баллон взорвался. Шестилетний ребенок получил ожоги 90% поверхности тела, его семилетний товарищ был госпитализирован с ожогами 40–50% поверхности тела. Младший мальчик скончался в больнице спустя несколько дней.

Уголовное дело было возбуждено по факту халатности, пишет «МедиаКорСеть». Начальника караула пожарно-спасательной части приговорили к трехлетнему условному сроку с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, мужчину обязали компенсировать пострадавшей стороне моральный вред в размере 2 млн рублей.