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JAC представила в России новый кроссовер JS6

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Фото: JAC
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Компания JAC обнародовала цены на новый кроссовер JS6. Стоимость машины будет начинаться от 2 млн 599 тыс. рублей, сообщило 1 декабря издание «Авторевю».

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Компания из Китая впервые представила новый JAC JS6 в РФ. Для российского рынка предложат машину с бензиновым полуторалитровым мотором мощностью 180 л.с. Коробка передач — шестиступенчатый «робот». Максимальная скорость заявлена на отметке 180 км/ч. В сертификате к автомобилю указана и традиционная механическая коробка, но в продаже такие машины пока не появятся.

На выбор предлагается две комплектации. Более простая Comfort включает в себя четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые), систему стабилизации, кожаный салон, кондиционер, виртуальные приборы и медиасистему, обогрев передних сидений, камеру заднего вида, партроник спереди и сзади, систему бесключевого доступа, датчик света и круиз-контроль. Рекомендованная цена — 2 млн 599 тыс. рублей.

Более оснащенная версия Luxury будет стоить 2 млн 799 тыс. рублей. В дополнение к Comfort покупатель получит занавески безопасности (итого шесть подушек), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, светодиодные фары, панорамную крышу, систему контроля слепых зон, электропривод передних сидений, датчик дождя, сервопривод пятой двери и беспроводную зарядку для смартфона.

JAC JS6 доступен для заказа, но у дилеров машины появятся в середине декабря текущего года.

10 ноября JAC презентовала в Казахстане кроссовер JS4. Потребителям предложили JAC JS4 костанайской сборки с двумя силовыми установками в четырех комплектациях. Базовой стала версия Comfort MT с атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. и механической трансмиссией. Автомобиль получил дневные ходовые огни, задние противотуманки и датчики парковки, функцию отложенного выключения света, круиз-контроль, две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему и ряд других система. Такое авто стоит от 9 880 000 тенге (около 1,3 млн рублей).

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