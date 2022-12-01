Аномальные морозы прогнозируют в Оренбургской области

МЧС предупредило жителей Оренбургской области об аномальном похолодании. Низкие температуры воздуха ожидаются с 1 по 5 декабря.

Согласно прогнозам, в ночь на 2 декабря воздух охладится до – 24 градусов, 3 декабря ночью ожидается – 27 градусов. К 4 декабря морозы достигнут – 30 градусов. Об этом сообщает 56orb.ru.

Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 градусов и более. На время заморозков в Оренбуржье объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение в связи с сильным ветром объявили в Ростовской области.