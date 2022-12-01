Забытая пассажиром метро в Москве урна с прахом не поступала на склады забытых вещей

Поиск забытой пассажиром урны с прахом усопшего ведется в столичном метро, на склады забытых вещей она не поступала. Об этом в пресс-службе Московского метрополитена сообщили в четверг, 1 декабря.

«Ни на один из складов урна с прахом не поступала. Сейчас в метро по его просьбе делают всё возможное, чтобы найти потерянное», — заявили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

В метрополитене отметили, что пассажиры могут отыскать свои вещи разными способами: позвонить по номеру 3210 с мобильного телефона, написать в чат-бот Александра или создать обращение о потере вещей в приложении «Метро Москвы».

«Просим пассажиров быть внимательными и не забывать ничего в транспорте. Если вы увидели какую-то подозрительную вещь на станции или в вагоне, следует как можно скорее сообщить об этом сотруднику метрополитена», — заключили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что житель Москвы забыл урну с прахом брата жены в вагоне на станции метро «Марксистская». Урна была дорогостоящей, и ее могли украсть, сообщается на сайте kp.ru.