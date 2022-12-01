ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР

ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 1 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников», — сказал он.

Кроме того, было нанесено поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

Помимо этого, российские военные уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области, а в районе населенного пункта Ореховатка поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

До этого, 26 ноября, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.

По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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