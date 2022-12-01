Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины
Общество
В Москве скончался внук Корнея Чуковского
Экономика
Путин поздравил «Росатом» с юбилеем
Мир
Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии
Общество
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском
Мир
Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны
Мир
На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Политика
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом
Мир
Жители Украины начали воровать генераторы
Происшествия
В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску
Сюжет:

ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 1 декабря, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников», — сказал он.

Кроме того, было нанесено поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 162 районах.

Солдаты неудачи: как российская армия уничтожила более 300 наемников
Вооруженные силы разгромили базы иностранцев в ДНР и Харьковской области

Помимо этого, российские военные уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области, а в районе населенного пункта Ореховатка поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

До этого, 26 ноября, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.

По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022