Около 25 тыс. пачек контрафактных сигарет изъяли в Ижевске

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту хранения и продажи контрафактных сигарет. Со склада изъяли порядка 25 тыс. пачек немаркированных табачных изделий.

По данным правоохранительных органов, мужчины 44 и 47 лет закупали контрафактную продукцию, а затем продавали ее по стоимости, которая ниже минимальной розничной цены. Об этом сообщает Udm-info.ru. Общий доход от нелегальной деятельности превысил 100 тыс. рублей.

Следователи допросили подозреваемых и осмотрели склад, который мужчины арендовали для хранения сигарет. Уголовное дело возбуждено по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

В конце октября больше 21 тыс. пачек сигарет изъяли в Томской области. Подозреваемые привозили продукцию из других регионов и соседних стран на железнодорожном транспорте.