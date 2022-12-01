Армия РФ уничтожила при освобождении Андреевки более 40 военных ВСУ

На донецком направлении в результате наступления российских войск полностью освобождена Андреевка, уничтожено более 40 украинских солдат. Об этом 1 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что было уничтожено два танка и пять бронированных машин. Помимо этого российские военные поразили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска, уточнил Конашенков. При этом, по его словам, российские военные поразили 85 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 162 районах.

Также российские войска уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

Накануне на донецком направлении было уничтожено более 100 украинских военных.

30 ноября Вооруженные силы России освободили поселок Курдюмовка под Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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