В Бухаресте загорелся тот самый грузовик из новогодней рекламы Coca Cola

В Бухаресте загорелся тот самый грузовик из новогодней рекламы Coca Cola

2022-12-01 13:29:09

2022-12-01 13:29:09

2022-12-01 13:29:09

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