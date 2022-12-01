Девять катков откроют в Саратове этой зимой
Власти Саратова пообещали горожанам открыть этой зимой девять катков для массового катания. Их оборудуют на территории Октябрьского, Фрунзенского, Волжского, Заводского и Ленинского районов.
Запланировано обустройство 56 дворовых хоккейных коробок. Почти половина из них находится в Ленинском районе. Приготовления к различным мероприятиям продолжаются на 13 лыжных базах. Принять желающих будут готовы 25 ледовых площадок и 84 площадки для зимнего футбола.
Все зимние объекты Саратова обещают полностью подготовить к открытию к 15 декабря, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье этой зимой откроют 153 лыжные трассы и 765 катков. Зимний сезон официально открывается 1 декабря.