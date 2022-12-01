Обустройство ледовых городков началось в Советском районе Красноярска

На территории Советского района Красноярска началось обустройство ледовых городков. Об этом сообщает районная администрация.

Работы ведутся в сквере Космонавтов и в парке «Солнечная поляна». В первом из них тематика этого сезона будет посвящена 100-летию со дня образования Советского Союза.

Согласно плану, в центре сквера будет герб Советского Союза и развевающиеся знамена, а также колоннады со знаменитыми скульптурами «Девушка с веслом» и «Футболист». Все объекты сделают изо льда профессиональные скульпторы.

Слева и справа от входа обустроят большие горки с нишами, в которых будут увеличенные копии новогодних открыток советских времен, подсвеченные гирляндами, а также баннеры с историческими фотографиями празднования Нового года в Советском районе, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Главной темой в парке «Солнечная поляна» станет 40-летие микрорайона Солнечный. На территории тоже появятся ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, героев отечественных мультфильмов, а также горки.

Городок в «Солнечной поляне» должен открыться 21 декабря, а в сквере Космонавтов — 23 декабря.