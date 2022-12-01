В России могут перезапустить производство бензиновых моторов V8

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) готов возобновить производство своего бензинового мотора V8. Об этом 1 декабря сообщил портал Quto.

По информации портала, последний такой двигатель был выпущен моторным заводом в конце 2021 года. Эти агрегаты представляли собой модернизированную версию двигателя ЗМЗ-53, который серийно выпускался с 1963 года. За 58 лет конвейерной жизни таких 8-цилиндровых моторов сделали более 6,5 млн штук.

Двигателями V8 производства ЗМЗ в разное время комплектовали грузовики ГАЗ-53, ГАЗ-66, а также небольшие автобусы производства Курганского и Павловского заводов.

В своей последней конфигурации заволжский V8 выдавал от 128 до 138 л.с. Его охотно заказывали покупатели автобусов модели ПАЗ-3205, так как стоимость бензинового V8 была вдвое ниже, чем аналогичная модель пассажирской машины с современным четырехцилиндровым дизельным мотором. Портал отметил, что только в 2021 году ЗМЗ выпустил таких агрегатов, которые были оборудованы системой распределенного впрыска топлива, порядка 7607 штук.

По информации Quto, сейчас руководство ЗМЗ оценивает потенциальный объем заказов на бензиновый мотор. Если желающих покупать атмосферные V8 наберется достаточно, в 2023 году Заволжский моторный завод вернется к выпуску двигателя.

14 ноября компания «Соллерс» сообщила, что планирует локализовать в России производство турбодизельного мотора объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. Речь идет от 2,5-литровом D25TCIF1, он отвечает требованиям экологического стандарта Евро-6. Отдача новинки 150 л.с., но максимальный крутящий момент двигателя заметно выше — 400. Специалисты предположили, что окончательный выбор наддувного дизельного мотора будет выбираться с таким расчетом, чтобы использовать его не только для комплектования коммерческих автомобилей JAC, выпускаемых под марками «Атлант» и «Арго», но и внедорожников марки «УАЗ».