Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов на юго-востоке Украины
Общество
В Москве скончался внук Корнея Чуковского
Экономика
Путин поздравил «Росатом» с юбилеем
Мир
Лукашенко рассказал о росте числа провокаций рядом с границей Белоруссии
Общество
Уголовное дело возбудили после аварийной посадки вертолета под Омском
Мир
Лавров указал на возвращение НАТО к приоритетам холодной войны
Мир
На базе ВВС в Испании обнаружили посылку с бомбой
Авто
АвтоВАЗ возобновит производство Lada Largus в 2023 году
Политика
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений с Западом
Мир
Жители Украины начали воровать генераторы
Происшествия
В Иловайске более 4 тыс. абонентов остались без газа из-за обстрелов со стороны ВСУ
Мир
Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску

В России могут перезапустить производство бензиновых моторов V8

0
Фото: ЗМЗ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заволжский моторный завод (ЗМЗ) готов возобновить производство своего бензинового мотора V8. Об этом 1 декабря сообщил портал Quto.

Следует без остановок: пассажирский транспорт не заметил санкций
Продажи автобусов в России выросли почти на 7%

По информации портала, последний такой двигатель был выпущен моторным заводом в конце 2021 года. Эти агрегаты представляли собой модернизированную версию двигателя ЗМЗ-53, который серийно выпускался с 1963 года. За 58 лет конвейерной жизни таких 8-цилиндровых моторов сделали более 6,5 млн штук.

Двигателями V8 производства ЗМЗ в разное время комплектовали грузовики ГАЗ-53, ГАЗ-66, а также небольшие автобусы производства Курганского и Павловского заводов.

В своей последней конфигурации заволжский V8 выдавал от 128 до 138 л.с. Его охотно заказывали покупатели автобусов модели ПАЗ-3205, так как стоимость бензинового V8 была вдвое ниже, чем аналогичная модель пассажирской машины с современным четырехцилиндровым дизельным мотором. Портал отметил, что только в 2021 году ЗМЗ выпустил таких агрегатов, которые были оборудованы системой распределенного впрыска топлива, порядка 7607 штук.

По информации Quto, сейчас руководство ЗМЗ оценивает потенциальный объем заказов на бензиновый мотор. Если желающих покупать атмосферные V8 наберется достаточно, в 2023 году Заволжский моторный завод вернется к выпуску двигателя.

14 ноября компания «Соллерс» сообщила, что планирует локализовать в России производство турбодизельного мотора объемом 2,5 л и мощностью 150 л.с. Речь идет от 2,5-литровом D25TCIF1, он отвечает требованиям экологического стандарта Евро-6. Отдача новинки 150 л.с., но максимальный крутящий момент двигателя заметно выше — 400. Специалисты предположили, что окончательный выбор наддувного дизельного мотора будет выбираться с таким расчетом, чтобы использовать его не только для комплектования коммерческих автомобилей JAC, выпускаемых под марками «Атлант» и «Арго», но и внедорожников марки «УАЗ».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022