Уголовное дело возбудили из-за крупной свалки под Воронежем

Полиция возбудила уголовное дело по факту порчи земли в Воронежской области. Общий ущерб оценивается в 724 млн рублей.

По данным МВД, на территории Бабяковского сельского поселения складировались отходы. Общая площадь свалки составила 11 тыс. кв. м, всего накоплено около 52 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщает ИА «Абирег». При этом земля, где скапливались отходы, предназначена для сельского хозяйства.

Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки в рамках ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Ранее сообщалось, что в Омской области по требованию Россельхознадзора ликвидировали пять свалок. Несанкционированные скопления отходов занимали площадь 7 га.