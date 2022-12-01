Два человека погибли при пожаре в брусовом доме в Канске

В городе Канске в Красноярском крае в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 1 декабря в брусовом жилом доме по улице Коллективной. Информация о возгорании поступила в ведомство в 4:18.

Площадь пожара составила 54 кв. м. Внутри сгоревшего здания были обнаружены тела двоих погибших.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, по этой же причине, предположительно, пожар произошел 30 ноября в селе Качулька Каратузского района. Погиб хозяин дома. Площадь возгорания составила 63 кв. м, в тушении были задействованы девять человек и три единицы техники.

По данным МЧС, всего с начала года на территории Красноярского края произошло более 900 «печных» пожаров, из них в ноябре — более 120. В ведомстве призывают не оставлять печь во время растопки без присмотра, а также не поручать контроль за ней детям.