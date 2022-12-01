Продажа новогодних деревьев началась в Омске

Елочные базары начали работу в Омске с 1 декабря. Для новогодних праздников будут использоваться деревья, которые были вырублены во время работ по прореживанию лесов.

На текущий момент заготовлено 2 тыс. елок, работа продолжается. По словам начальника отдела федерального государственного лесного контроля Главного управления лесного хозяйства Ивана Камчатного, с каждым годом спрос омичей на живые деревья падает. В 2021 году специалисты заготовили 30 тыс. елей, в 2020 году — около 40 тыс. елей. Объем заготовки в 2022 году будет зависеть от текущего спроса, пишет ИА «Омскрегион».

Законность происхождения деревьев на елочных базарах будут проверять инспекторы лесхозяйства совместно с полицейскими. Жителям Омска напоминают, что торговать деревьями могут как елочные базары, так и лесхозы напрямую. Стоимость одного дерева составит 300–400 рублей.