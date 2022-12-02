Эксперты призвали развивать в России систему адресной продовольственной поддержки

Снижение покупательной способности населения сегодня остается одной из ключевых проблем для российской экономики, отметила директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

Для изменения ситуации, по мнению эксперта, необходимо перейти от практик государственного регулирования цен к комбинированию рыночных и косвенных административных мер, влияющих на ценовую динамику.

Назарова считает одной из наиболее эффективных мер повышения доступности продуктов питания адресную продовольственную помощь нуждающимся. По ее словам, «адресная помощь позволяет стимулировать производство и торговлю продовольствием, а отдача программы адресной продовольственной помощи для ВВП может превысить сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза».

Институт развития предпринимательства и экономики опросил экспертов и представителей бизнеса для оценки возможности внедрения адресной продовольственной помощи. В итоге 60% экспертов высказались за реализацию данной меры, также инициативу поддерживают 59% представителей ритейла и 49% производителей.

По мнению экспертов института, принятие федерального закона позволит включить социально значимые продукты питания в список товаров, доступных для оплаты электронными сертификатами. Но для этого правительству нужно разработать постановление о порядке приобретения таких товаров с использованием электронного сертификата для нуждающихся.

В институте также отметили, что для поддержки производства и торговли в продовольственной сфере важно сохранить открытые импортные поставки сырья и готовой продукции на внутренний рынок и снизить экспортные пошлины. Это позволит предприятиям эффективно выстраивать цепочки поставок и реализации продукции, сохраняя ценовую доступность продуктов питания. Кроме того, эксперты выступили за господдержку развития коммерческой науки, обеспечение более благоприятной налоговой среды и компенсацию производителям части расходов на приобретение сырья.