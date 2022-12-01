Гараж с двумя автомобилями сгорел в Якутии

В Амгинском районе Якутии произошел пожар в частном гараже, в котором находились два автомобиля. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 1 декабря в 7:08. Горел гараж на улице Куннук Урастырова в селе Эмиссы.

К моменту прибытия спасателей строение было охвачено огнем. Общая площадь возгорания составила 132 кв. м, также сгорели два автомобиля, находившиеся внутри гаража.

В тушении были задействованы 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Волгограде загорелись сразу четыре автомобиля. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок.