Лавров сообщил о вскрытых фактах участия ОБСЕ в корректировке огня по Луганску и Донецку

Лавров сообщил о вскрытых фактах участия ОБСЕ в корректировке огня по Луганску и Донецку

2022-12-01 11:58:18

2022-12-01 11:58:18

2022-12-01 11:58:18

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