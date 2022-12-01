Компания по производству чипов в США через полгода начнет испытания на людях

Илон Маск сообщил, что компания Neuralink начнет проводить испытания на людях. Участникам программы будут вживлять в мозг нейрочипы. Сейчас медики в США проверяют устройство на безопасность, компания Маска передала им все необходимые документы, передает телеканал «Известия». Если проверка пройдет успешно, то первые испытания состоятся уже через полгода. Диаметр имплантата — 23 мм, он стимулирует нейроны мозга. Neuralink облегчит жизнь людей с неврологическими заболеваниями. Например, парализованный человек сможет набирать текст на компьютере. Технология также позволит лечить болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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